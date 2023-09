Erfahrener Athlet und zweifacher Staatsmeister

Wakeboard-Hoffnung Nicki Pranger: Ein auf­streben­des Talent im Wasser­sport

Steiermark - Wakeboard-Hoffnung Nicki Pranger ist bereits ein erfahrener Athlet und zweifacher Staatsmeister. In diesem Jahr strebt er seinen dritten Titel bei den Sport Austria Finals an. Obwohl er auch eine Karriere als Wakeboard-Profi anstrebt, hat er einen seriösen Plan B: Er plant, im Herbst ein einjähriges Diplom in Fotografie und Mediendesign zu absolvieren.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)