Talentierte Defensivspieler Sebastian Jost stürmt in die Profiliga: GAK sichert sich Top-Talent Graz - Der talentierte Defensivspieler Sebastian Jost hat einen aufregenden Karriereschritt gemacht. Ab der kommenden Saison wird er Teil der Profimannschaft des GAK (Grazer Athletiksport-Klub) sein. Der 2006 geborene Jost hat seit 2016 bei den GAK Juniors gespielt und eine umfassende Ausbildung erhalten. Nun hat er sich für drei Jahre an den Verein gebunden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © GAK

In der aktuellen Saison hat Jost bei den GAK Amateuren in der Unterliga Mitte herausragende Leistungen gezeigt. Seine technischen Fähigkeiten, sein taktisches Verständnis und sein starker Einsatz auf dem Spielfeld haben ihn zu einem unverzichtbaren Mitglied des Teams gemacht.

Großes Potenzial

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg lobte Jost für seine Entwicklung und erkennt großes Potenzial in ihm. Der Verein freut sich darauf, Sebastian in den kommenden Jahren zu begleiten und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Es wird erwartet, dass er bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Dies ist ein aufregender Moment für Sebastian Jost und ein vielversprechender Schritt für seine Zukunft beim GAK.