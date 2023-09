Ins LKH eingeliefert

Motorrad kracht gegen Fahrrad: Wolfsberger (81) landet im Krankenhaus

Wolfsberg - Heute Vormittag, gegen 11.09 Uhr, lenkte ein 81-jähriger Mann aus Wolfsberg sein E-Bike in St. Jakob auf der Mettersdorfer Landesstraße L144 in Richtung Kreuzungsbereich mit der St. Pauler Landesstraße L135 und bog in diese ohne anzuhalten ein ...

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (69 Wörter)