Verkehrsunfall A2 teilweise gesperrt: Lenker war mittelgradig alkoholisiert Laßnitzhöhe - Montagnachmittag, 29. Mai 2023, verlor der Lenker eines Klein-LKW die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er wurde bei dem folgenden Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz Artikel zum Thema Schwerer Unfall auf der A2: Transporter kollidiert mit Mittelschiene

Gegen 12:55 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit einem Klein-LKW auf der A2-Südautobahn in Richtung Villach. Plötzlich verlor der Lenker aus derzeit noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Kraftfahrzeug und touchierte die rechte Betonleitwand. Wir haben berichtet.

Hubschrauber im Einsatz

In weiterer Folge wurde der Klein-LKW zurück auf die Fahrbahn geschleudert, stieß gegen die linke Betonleitwand, hob ab und schlug in weiterer Folge auf dem Grünstreifen neben dem dritten Fahrstreifen wieder auf. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder auf den zweiten Fahrstreifen zurückgeschleudert, wo der Klein-LKW auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen.

Drei Feuerwehren vor Ort

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Nach dem Verkehrsunfall musste die Autobahn in Fahrtrichtung Süden im dortigen Bereich bis 14.30 Uhr teilweise zur Gänze gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Nestelbach, Ludersdorf und Gleisdorf waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 38 Kräften im Einsatz.