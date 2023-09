Vor Gericht Den eigenen Verein betrogen: Obmann steckte sich 16.000 Euro selbst in die Tasche Klagenfurt - Am Mittwoch muss sich der Obmann eines Klagenfurter Vereins vor Gericht verantworten. Er soll über 16.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen haben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) VOR GERICHT © pixabay.com

Dem Erwachsenen wird konkret zur Last gelegt, im Zeitraum 2020 bis 2022 in Klagenfurt Land als Obmann eines Vereins ohne Rechtsgrund Überweisungen im Ausmaß von 16.500 Euro von dem Vereinskonto auf sein persönliches Konto getätigt zu haben. Am Mittwoch, dem 31. Mai, muss er sich deshalb am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Vorsitzende Richterin wird Michaela Sanin sein. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.