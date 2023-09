26-Jähriger landet im Krankenhaus Attacke mit einem Baseballschläger: Polizei spürte Täter per Handypeilung auf Sebersdorf - Sonntagabend, 28. Mai 2023, gingen zwei Männer mit einem Baseballschläger auf einen 26-Jährigen los und verletzten ihn leicht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) © BMI/Gerd Pachauer

Der 26-Jährige hatte vorab im Zuge einer Veranstaltung eine verbale Auseinandersetzung mit einer Frau. Aufgrund dessen suchten der 54-jährige Ehemann und der 22-jährige Sohn der Frau den 26-Jährigen zu einem späteren Zeitpunkt in einem Lokal auf und attackierten ihn. Mit körperlicher Gewalt und unter Verwendung eines Baseballschlägers gingen die beiden Täter auf das Opfer los bzw. schlugen auf das Opfer ein. Das Opfer wurde dabei vorerst unbestimmten Grades an der Hand verletzt und vom Roten Kreuz in das LKH Hartberg eingeliefert, wo der diensthabende Arzt eine leichte Verletzung diagnostizierte.

Vater und Sohn festgenommen

Der beschuldigte 54-Jährige konnte im Zuge der Erhebungen an der Wohnadresse des Sohnes angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwältin ordnete diese die Festnahme an. Der Festgenommene wurde in weiterer Folge aufgrund von Herzschmerzen in das LKH Hartberg eingeliefert und behandelt. Gegen den 22-jährigen Sohn wurde ebenfalls eine Festnahmeanordnung erlassen und eine Handypeilung angeordnet. Er konnte schlussendlich nach umfangreichen Ermittlungen und mittels Unterstützung mehrerer Polizeistreifen und Einsatzeinheiten am 29. Mai 2023, um 10.50 Uhr in einem Vereinslokal festgenommen werden. Nach Einvernahmen sämtlicher Beschuldigten, Opfer und Zeugen wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert. Sie werden angezeigt.