Bis zu 24 Grad Wettervorhersage: Hier könnte es heute gewittern Kärnten - Am Dienstag gibt es meist einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf machen sich einerseits von Nordwesten her ausgedehnte Wolkenfelder bemerkbar und andererseits bilden sich einige Quellwolken aus.

Die GeoSphere Austria berichtet: Am Nachmittag gibt es zwar reichlich Quellbewölkung, es bilden sich aber voraussichtlich nur vereinzelt isolierte und mitunter gewittrige Regenschauer aus und zwar am ehesten in Oberkärnten sowie in den Gurktaler Alpen. Tageshöchstwerte meist 23 oder 24 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.