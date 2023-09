Zwischen 19 und 24 Grad Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Steirer am Dienstag Steiermark - Am Dienstag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf können sich einerseits einige Quellwolken ausbilden und andererseits machen sich zum Teil ausgedehnte Wolkenfelder bemerkbar. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © adrian schöpflin

Die Experten erwähnen: Die Quellwolken bleiben aber voraussichtlich größtenteils harmlos, die Wahrscheinlichkeit für einen kurzen isolierten Regenschauer bleibt selbst im Bergland gering, am ehesten kann sich noch in der westlichen Obersteiermark vereinzelt ein kurzer Schauer ausbilden. Im Tagesverlauf kann teils lebhafter Wind aus Nord bis Nordost auffrischen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen rund 19 in Mariazell und etwa 24 Grad in Bad Radkersburg.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.