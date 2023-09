Kettenreaktion Ketten­reaktion führt zu Großeinsatz: Mehrere Personen bei Unfall schwer verletzt B100 Drautalstraße - Heute Nachmittag, gegen 15.20 Uhr, lenkte ein 56-jähriger Mann aus Deutschland seinen PKW auf der Drautal Straße B100 aus Richtung Kleblach kommend in Fahrtrichtung Möllbrücke. Folglich kam es zu einer Kettenreaktion, die zu mehreren verletzten Personen führte. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) © Feuerwehr Sachsenburg

Im Freilandgebiet von Sachsenburg, kam er mit seinem PKW aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW, gelenkt von einem 46-jährigen Spittaler und prallte in weiterer Folge auch gegen den nachfolgenden PKW, gelenkt von einer 67-jährigen Frau aus Deutschland.

Auto brannte vollständig aus

Die PKW des Unfalllenkers sowie jener der 67-jährigen Frau fingen nach dem Aufprall Feuer und brannten vollständig aus. Die Lenker der beiden PKW konnten zuvor von nachkommenden Fahrzeuglenkern aus den Fahrzeugen befreit werden. Alle drei Unfalllenker erlitten bei den Kollisionen schwere Verletzungen und wurden an der Unfallstelle von Notärzten medizinisch versorgt. Die beiden Männer wurden von der Rettung in das KH Spittal eingeliefert, die Frau vom NA-Team des Rettungshubschraubers C7 in das BKH Lienz geflogen.

B100 für den gesamten Verkehr gesperrt

Ein unmittelbar hinter dem Unfalllenker nachkommender PKW-Lenker, ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau, überfuhr ein auf der Fahrbahn liegendes Vorderrad des zweitbeteiligten Unfallfahrzeuges, wodurch auch sein PKW stark beschädigt wurde, er selbst blieb dabei jedoch unverletzt. Die B100 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen 80 Einsatzkräfte der FF Sachsenburg, Obergottesfeld, Kleblach/Lengholz, Möllbrücke und Lendorf, 15 Angehörige des Roten Kreuzes sowie zwei Notärzte, Rettungshubschrauber C7, Libelle Kärnten, 4 Abschleppdienste sowie vier Polizeistreifen.