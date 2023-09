Schwerer Unfall Gerade noch rechtzeitigt: Ersthelfer retteten Insassen vor den Flammen B100 Drautalstraße - Heute kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B100. Die Unfallopfer wurden in letzter Sekunde von Ersthelfern gerettet. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) © Feuerwehr Möllbrücke Artikel zum Thema Ketten­reaktion führt zu Großeinsatz: Mehrere Personen bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute am Nachmittag auf der B100 Drautalbundesstraße auf Höhe Obergottesfeld. Vier Autos waren involviert, einer davon begann zu brennen. Wir haben berichtet. “Das Feuer breitete sich auf das Fahrzeug daneben aus, welches ebenfalls komplett ausbrannte. Nachkommende Ersthelfer konnten die Insassen noch rechtzeitig herausziehen. Eingeklemmt wurde zum Glück niemand, die verletzten Personen wurden mit dem Hubschrauber RK1 und den RTWs abtransportiert”, berichtet die Feuerwehr Möllbrücke.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Alle drei Unfalllenker erlitten bei den Kollisionen schwere Verletzungen und wurden an der Unfallstelle von Notärzten medizinisch versorgt. Die beiden Männer wurden von der Rettung in das KH Spittal eingeliefert, die Frau vom NA-Team des Rettungshubschraubers C7 in das BKH Lienz geflogen. Im Einsatz standen 80 Einsatzkräfte der FF Sachsenburg, Obergottesfeld, Kleblach/Lengholz, Möllbrücke und Lendorf, 15 Angehörige des Roten Kreuzes sowie zwei Notärzte, Rettungshubschrauber C7, Libelle Kärnten, 4 Abschleppdienste sowie vier Polizeistreifen.