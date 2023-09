Gold! Villacher (15) über­zeugte mit seinen Tanz-Moves bei inter­nationalem Event Villach - Wenn Raphael Rieger nicht die Schulbank in der HTL Villach drückt, nutzt er jede freie Minute für sein Hobby: das Tanzen. Erst kürzlich holte der B-Boy beim Event „World of Breaking“ Gold in der Kategorie Juniors. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) #GOODNews Tänzer Raphael Rieger gewinnt in Wels das "World of Breaking"

Raphael Rieger alias “Rafaelo” hat 2013 beim Verein “Carinthian body’n dance” mit dem Tanzen begonnen. Schon bald wurde er zusätzlich von Profitänzer Vasi Iancu (EL Vasi) unterrichtet und wurde Mitglied der Crew “Funky Monkez”. Seit 2021 tanzt Rafaelo auch für den österreichischen Breaking-Jugendkader.

Gold bei Tanzevent in Oberösterreich

Am 20. Mai 2023 ging es für den jungen Villacher nach Wels zu dem Event „World of Breaking“. Diese Veranstaltung ist ein internationales Breaking-Battle, in dem „Rafaelo“ sich Gold in der Kategorie Juniors holte! Runde für Runde tanzte er sich in den 1 vs. 1 Battles weiter und überzeugte die Jury mit seinen Power-Moves. “Ich freue mich sehr über diesen Sieg und konnte damit auch einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für Olympia 2026 machen”, so der 15-Jährige.