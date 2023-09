Kaderplanung schreitet voran Vertrag ver­längert: Steven Strong startet in sein neuntes KAC-Jahr Klagenfurt - WM-Verteidiger Steven Strong, der im abgelaufenen Spieljahr zum Rotjacken-Feldspieler mit der höchsten Time-on-Ice beeindruckte, hat beim österreichischen Rekordmeister um zwei weitere Jahre verlängert. Der KAC-Crack geht im Herbst damit in seine neunte Saison beim Klub. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) #GOODNews © EC-KAC/Kuess

Mit Steven Strong hat auch der KAC-Feldspieler mit der höchsten Time-on-Ice in der abgelaufenen Saison seinen Vertrag bei den Rotjacken verlängert, er band sich vertraglich bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 an die Klagenfurter. Strong wurde 1993 in Villach geboren, wo sein Vater Kenneth als Legionär aktiv war. Er wuchs jedoch in Kanada auf und durchlief dort auch seine gesamte Eishockeyausbildung. Nach zwei Jahren am College schloss sich der Linksschütze im Sommer 2015 dem EC-KAC an, dem er seither auch treu blieb. Der Abwehrspieler bestritt bislang 454 Bewerbsspiele für die Rotjacken, dabei erzielte er 29 Treffer und leistete 63 Torvorlagen. In der abgelaufenen Saison legte Strong, der nach einem bösen Check im Viertelfinale 2022 monatelang verletzt ausgefallen war, ein fulminantes Comeback hin und stellte damit einmal mehr seine Zuverlässigkeit unter Beweis.

„2015 haben wir Steven Strong als in Österreich weitestgehend unbekannten Spieler ohne Profierfahrung verpflichtet, er hat sich umgehend als Stammkraft in unserem Team etabliert und diesen Status seither nicht nur gehalten. Vielmehr wurde sein Spiel gerade in den letzten drei Jahren noch einmal stabiler und abgeklärter, sodass wir uns freuen, ihn auch weiterhin in unserer Mannschaft zu haben. Steven Strong ist in seinem Handeln stets am Erfolg der Mannschaft orientiert, er steht für seine Teamkameraden ein und verleiht unserem Defensivspiel mehr Physis“, fasst General Manager Oliver Pilloni die Gründe für die Fortsetzung der Kooperation mit dem 30-Jährigen zusammen.