Falstaff-Hüttenguide: Kärntner Wander­hütten über­zeugten mit Haus­mannskost & Co. Kärnten - Die besten Wander-, Alm- und Skihütten Österreichs wurden kürzlich vom Gourmetmagazin "Falstaff" gekürt. Im kärntenweiten Ranking landete die Oberwalderhütte in Heiligenblut am Großglockner mit 96 Punkten auf dem ersten Platz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © Pixabay / moerschy

Der neue “Falstaff-Hüttenguide” soll Genießern helfen, sich in der unglaublichen Vielfalt an Einkehrmöglichkeiten zurechtzufinden. Insgesamt wurden 810 Betriebe erfasst und getestet. Dabei waren Küche, Ambiente und Service entscheidend für die Auswahl. Die Reihung ergab sich schließlich aus den Gesamtpunkten, welche von den Mitgliedern des Falstaff-Gourmetclubs vergeben wurden. Im kärntenweiten Ranking landete die Oberwalderhütte in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner mit 96 Punkten auf dem ersten Platz. Dahinter folgte die Elberfelder Hütte. Den dritten Platz gab es für die Salmhütte.