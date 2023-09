E-Bikes ausleihen und kaufen E-Bikes ab 925 Euro: Starte mit enJOY ins Abenteuer! Klopeiner See - Bereit für das ultimative Bike-Erlebnis in Kärnten? Dann aufgepasst, denn bei enJOY E-Bikes gibt es jetzt eine unschlagbare Aktion, die dein Biker-Herz höherschlagen lässt! Biken muss nicht teuer sein, denn hier wird dir Top-Qualität zu besonders freundlichen Preisen geboten! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) Werbung enJOY Inhaber Hubert Jesse freut sich darauf, mit euch in die Saison zu starten! © enJOY E-Bike

Der Verleih überzeugt mit fairen Konditionen: Schon ab 15 Euro kannst du ein E-Bike für 3 Stunden leihen. Oder wie wäre es mit einem Fully E-Bike für denselben Zeitraum, das dich lediglich 24 Euro kostet? Und wenn du den ganzen Tag mit einem E-Bike unterwegs sein möchtest, kannst du bereits ab 27 Euro eins mieten. “Egal, ob du nur für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag ein E-Bike mieten möchtest, bei uns findest du faire Preise, die deinen Geldbeutel schonen”, freut sich Inhaber Hubert Jesse.

Herrliche Landschaft erkunden

Als Kunde von enJOY E-Bikes am Klopeiner See bekommst du Fischer E-Bikes mit erstklassigen Komponenten wie Brose, Bafang und Shimano. Mit diesen hochwertigen Rädern kannst du das riesige Radwegenetz der Region Südkärnten-Klopeiner See erkunden. Tauche ein in diese wunderbare Radregion mit dem beliebten Drauradweg, der atemberaubenden 7-Seen-Tour und den prickelnden Flow-Trails. Auf über 1.500 Kilometern erstreckt sich ein Radstreckennetz, das vom gemütlichen Genussradeln bis hin zum variantenreichen Mountainbiken alles bietet.

Genießt die Natur Kärntens mit einem E-Bike von enJOY! © enJOY E-Bike

E-Bikes ab 925 Euro!

“In unserem Hauptgeschäft erwarten dich zudem brandaktuelle Modelle, die dich begeistern werden. Ein Beispiel dafür ist das Viator 8.0 – ein E-Bike mit starken 90 Newtonmetern und einem leistungsstarken Akku von 711 Wattstunden”, erklärt der Profi. Dieses beeindruckende Modell kannst du bei enJOY übrigens auch zum vernünftigen Preis von nur 3.099 Euro erwerben. Und wenn du nach einem besonderen Schnäppchen suchst, hat enJOY genau das Richtige für dich: Hochwertige Second-Hand Bikes mit nur wenigen Kilometern auf dem Tacho sind nämlich bereits ab unschlagbaren 925 Euro erhältlich. Worauf wartest du noch? E-Bike kaufen oder mieten und auf ins Abenteuer!