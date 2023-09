Mit Chance auf Verdoppelung ATRIO ZEHNER-Dusche: Gewinnt Gutscheine für euren Shoppingtag! Villach - Am Freitag, dem 2. und Samstag, dem 3. Juni, regnet es im ATRIO Gutscheine im Gesamtwert von € 10.000,--! Von 10 bis 16 Uhr heißt es: Gewinnt so viele Gutscheine, wie ihr fangen könnt, und genießt damit euren Shoppingtag! von Redaktion 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) Werbung Mit der ZEHNER-Dusche im ATRIO Villach könnt ihr richtig abräumen und viele ZEHNER-Gutscheine gewinnen! © ATRIO

ZEHNER-Dusche: Gewinne jetzt dein Urlaubsgeld!

Am Freitag, dem 2. Juni und am Samstag, dem 3. Juni ist es soweit: Im ATRIO Villach erwartet dich die Zehner-Dusche! Dabei hast du die Möglichkeit, so viele Gutscheine zu fangen, wie du kannst, und so deinen Shoppingtag im größten Einkaufszentrum Kärntens zu finanzieren. Gehe an einem dieser beiden Tage shoppen und reiche deinen Kassenbon* beim Besucher-Service ein. Du erhältst ein Los, welches auch automatisch im Lostopf landet. Dann heißt es nur noch warten (die Ziehung findet zu jeder vollen Stunde statt, gezogen werden 5 Personen) und mit etwas Glück stehst auch du unter der ZEHNER-Dusche. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen – weitere Infos findest du in der Infobox!

Mit der ZEHNER-Dusche im ATRIO finanzierst du dir deinen gemütlichen Shoppingtag im größten Einkaufszentrum Kärntens! © Atrio

Mit dem Glücksrad Chance auf Verdoppelung!

Bevor du in die Dusche gehst, darfst du am Glücksrad drehen und hast somit die Chance, den Verdoppler zu drehen und diesen deinen Dusch-Gutscheinen beizulegen. Solltest du den Verdoppler beilegen dürfen, so hast du die Möglichkeit, diesen zu fangen und somit deinen Gewinn zu verdoppeln. Danach ziehst du dir den Dusch-Overall an und springst in die Duschkabine. Nun ist es dein Ziel, dass du innerhalb von 30 Sekunden so viele herumwirbelnde Symbolgutscheine schnappst, wie nur möglich. Deine gefangenen Gutscheine werden dann zusammengezählt, und du kannst dir einen schönen Shoppingtag machen und deinen Gewinn bei den Shops und Restaurants im ATRIO einlösen.

So viele ZEHNER-Shopping-Gutscheine wie möglich könnt ihr in der ZEHNER-Dusche fangen! Auch für ein Geschenk liegt ihr mit dem ATRIO Zehner-Gutschein immer richtig. © ATRIO

Infos zur ZEHNER-Dusche * Gegen Vorlage des Kassenbons (mind. 4,99 €/Bon) vom 02.06.2023 oder 03.06.2023 (Bon gültig am Tag des jeweiligen Events) erhält man jeweils ein Los pro Bon. Nicht gezogene Lose bleiben bis zur letzten Ziehung im Lostopf. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Die Ziehungen:

10.00 Uhr

11.00 Uhr

12.00 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr