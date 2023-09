So kommst du sicher ans Ziel! RUDI & RUF:MI: Fahr­service bis fast zur Haustür! Kärnten - Zum Arzt, zum Einkaufen, zum Caféhausbesuch, zu einer Veranstaltung, zum nächsten Bahnhof, zur Bushaltestelle oder wohin auch immer: Mit den Ruf-Taxis RUDI bzw. RUF:MI kommt man ganz einfach zum gewünschten Ziel in seiner Region. von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (661 Wörter) Werbung © Bacher Touristik GmbH

Ein gutes Mikroverkehrsangebot ist heute für die Bevölkerung eine nicht mehr wegzudenkendes Infrastrukturangebot. Da sind sich die Bürgermeister von Paternion/Feistritz, Weißenstein, Stockenboi, Fresach, Ferndorf und von Mittelkärnten (Althofen, Guttaring, Kappel/Krappfeld, Micheldorf und Mölbling) einig. Damit ist es in den ländlichen Regionen „Unteres Drautal“ und der Region „Mittelkärnten/St. Veit“ möglich, rasch und unbürokratisch zum gewünschten Fahrziel in der Gemeinde bzw. Region zu kommen.

RUDI, der Ruftaxi-Pionier mit Erfolgsbilanz

Seit 2019 fährt RUDI im Unteren Drautal und bereits nach wenigen Wochen war klar, dass dieses Angebot punktgenau die Anforderungen von „nichtmobilen Personen“ abdecken kann. Annemarie Nageler ist eine RUDI-Vielbucherin: Von den bisherigen RUDI-Gesamt-Einsatztagen – 1.340 Tage -, hat Frau Nageler das Ruftaxi 1.248 mal in Anspruch genommen. Sie besucht fast täglich ihren Mann im Seniorenheim und lässt sich zum Einkaufen oder Arzt fahren. „Für mich ist es ein Segen, dass es RUDI gibt“, schreibt uns Frau Nageler. Ohne dem RUFTAXI müsste sie ihre Angehörigen um jede Fahrt bitten und könnten somit auch nicht so flexibel und selbstständig agieren, wie es ihr RUDI ermöglicht. Ein wichtiger Erfolgsbestandteil vom Ruftaxi sind einfach Bestell- und Buchungsvorgänge, weiß Gottfried Seebacher, der für die Logistik und Entwicklung von RUDI & RUF:MI zuständig ist. Und es ist auch die persönliche Betreuung, die Frau Nageler schätzt. Sie kennt mittlerweile alle Fahrer schon recht gut und freut sich über die netten Gespräche. „Wir sind eine richtig große RUDI-Familie“, reflektiert Tanja Palle von der RUDI-Buchungs-zentrale/Mobilitätsbüro.

RUDI fährt auch in die Berge & zum See

„Waren es zu Beginn vorwiegend ältere Personen, die das Ruftaxi für Einkaufsfahrten, Arztbesuche etc. nutzten, sind es heute vermehrt auch jüngere Personen“, so Gottfried Seebacher, Leiter Mobilitätsbüro und Spezialist für Mikro-Verkehrslösung. Auch klimabewusste Pendler, die die letzte Meile vom Bahnhof zum Privathaus mit dem Ruftaxi fahren, werden immer mehr. Und auch für Freizeitaktivitäten wird RUDI gerne gebucht. Jugendliche fahren damit zum See, zur Disko oder einem Fest und Wanderer mit RUDI in die Berge. „Gerade letztere sind gerne klimabewusst und mit wenig CO₂ Ausstoß unterwegs“, so der Logistikprofi Seebacher weiter. Daher ist das RUDI-TEAM sehr stolz auf den Mercedes-E-Vito, der das Meisterstück der Kleinbusflotte darstellt. Die 90 kWh Batterie ermöglich eine Fahrtstrecke von bis zu 400 Kilometern im Sommer und um die 250 Kilometer im Winter. Damit kann man den Einsatz des Fahrzeuges im regionalen Umfeld gut planen. „Das Fahrzeug ist mit unseren jetzigen Erfahrungen sehr praxistauglich, so Dr. Seebacher. Durch die Rekuperation beim Abwärtsfahrern wird die kinetische Energie wieder optimal zum Aufladen der Batterien genutzt und man kommt so auf einen Verbrauch von lediglich 25 kWh auf 100 Kilometer, was umgerechnet ca. 2,6 l Diesel entspricht. Daher macht gerade in unserer Topographie ein Elektrofahrzeug besonders viel Sinn.

Wie funktioniert´s mit RUDI? RUDi (Rufbus Unteres Drautal interkommunal) ist ein Mikro-ÖV-System, das von den Gemeinden als zusätzliches Angebot zum öffentlichen Verkehr geschaffen wird. Das neue Angebot setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: Drei 8-Sitzer-Fahrzeuge für den Personentransport innerhalb der Gemeinden.

Mobilitätsbüro zur Information und zur Beauskunftung der Bevölkerung sowie zur telefonischen Annahme von Buchungen und zum Verkauf von Fahrscheinen. Wie können Fahrten gebucht werden? Online unter fahr-rudi.at

Telefonisch unter +43 4245 6 29 29 oder persönlich im Mobilitätsbüro montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr – Villacher Straße 321, 9710 Feistritz/Drau.

Außerhalb der Bürozeiten telefonisch unter +43 4245 6 29 29. Auch an Wochenenden und Feiertagen! Personen können über die Webplattform oder telefonisch ihren Start- und Endhaltepunkt sowie die gewünschte Abholzeit bekanntgeben. Das System prüft dann die Abholzeit und schlägt dem Kunden einen Transfer vor. Dieser kann daraufhin gebucht werden. RUDi fährt täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen. Samstags, sonn- und feiertags steht den Kunden zusätzlich ein Mikro-Linienverkehr zur Ver­fügung. Dieser ist an einen Fahrplan gebunden und fährt bei Bedarf auf Abruf (Rufbus).

Seit Frühling 2023 ist Ruf:MI auch bei euch!

Das neue Mikro-Verkehrsangebot für den Bezirks St. Veit wurde sehnsüchtig erwartet. Die RUF:MI Fahrzeuge verstärken die innerörtliche Erreichbarkeit in den Gemeinden Althofen, Guttaring, Kappel/Krappfeld, Micheldorf und Mölbling und ergänzt den öffentlichen Verkehr immer dort, wo es notwendig ist. Eine rundum kompakte Gesamtlösung in Sachen punktgenauer und auch nachhaltiger Mobilität. Nun ist es in diesen Gemeinden bestens möglich, ohne eigenen PKW unabhängig von vorgegebenen Abhol- und Bringzeiten diese Shuttelfahrzeuge in Anspruch zu nehmen.

In der Region mobil sein & der Umwelt etwas Gutes tun

Ruf:mi bietet ein bedarfsorientiertes Rufbus-Service-Angebot an und verbindet 240 Haltepunkte in 5 Gemeinden. Damit ergänzen wir den bestehenden Linienverkehr und sind an 365 Tagen im Jahr für unsere Fahrgäste verfügbar. Ruf:mi bietet die Möglichkeit, Ihre Abhol- und Abfahrtsorte individuell festzulegen. So können Sie ein flexibles Mobilitätsangebot nutzen. Mit Ruf:mi tragen Sie aktiv dazu bei, den Verkehr Ihrer Gemeinde zu reduzieren. So können Sie einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Was ist Ruf:Mi? Ruf:Mi ist ein Zusatzangebot der Gemeinden, um den bestehenden Linienverkehr zu ergänzen.

Ruf:Mi ermöglicht Mobilität zu Zeiten und in Gebieten der Region, die bisher schlecht oder gar nicht vom Öffentlichen Verkehr erschlossen waren (z.B. am Abend, am Sonntag, in Krasta, usw.).

+ Ruf:Mi schafft Mobilität für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen in der Region.

+ Ruf:Mi bedient über 200 Haltepunkte, die individuell angefahren werden können. Wie funktioniert Ruf:Mi? In der ganzen Region wurden über 200 Haltepunkte festgelegt. Bei der Auswahl der Haltepunkte wurden Siedlungsgebiete und Plätze von öffentlichem Interesse beachtet. Das Angebot wird als Punkt-zu-Punkt Verkehr geführt. Für jede Fahrt müssen Sie das Sammeltaxi mind. 60 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit bestellen und bekanntgeben, bei welcher Haltestelle / Sammelpunkt Sie zu- und aussteigen möchten. Wann ist Ruf:Mi im Einsatz? Wie kann Ruf:Mi gebucht werden? Ruf:Mi ist für Sie Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 7.00 bis 19.00 Uhr erreichbar und im Einsatz. Der Rufbus Ruf:Mi kann telefonisch unter 04262/93 0 83 oder online unter www.rufmi.at gebucht werden. Alle Haltestellen finden Sie ebenso auf der Website. Wo erhalte ich Fahrscheine / wie kann ich Ruf:Mi bezahlen? Den nötigen Fahrschein erhalten Sie beim Fahrer. Die Fahrt wird auch direkt bei ihm bezahlt. Mit Bargeld, Bankomat oder Kreditkarte.