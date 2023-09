Lenker verletzt Unfall auf der Klippitz­törl Straße: Auto knallte gegen Brücken­geländer Hüttenberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der L91 Klippitztörl Straße wurde am Dienstagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan am Dienstagmorgen, dem 30. Mai 2023, von der L91 Klippitztörl Straße ab. In der Folge touchierte der Wagen ein Brückengeländer, wo er sich verkeilte und nach einer 180-Grad-Drehung schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Er musste in das Krankenhaus Friesach eingeliefert werden.