Peter Simonischek Im Alter von 76 Jahren: Steirische Schauspiel­legende verstorben Graz - Traurige Nachrichten für alle Toni Erdmann-Fans. Der Grazer Schauspieler Peter Simonischek ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Peter Simonischek beim "Der vermessene Mensch" Photocall im Rahmen der 73. internationale Filmfestspiele in Berlin

“In der Nacht erreicht mich die erschütternde Nachricht von Brigitte, dass Peter Simonischek gestern um 23.45 Uhr gestorben ist”, so drückt der Musiker Peter Gillmayr seine Trauer in einem Facebook Posting aus. Nach kurzer, schwerer Krankheit, musste Simonischek nun für immer seine Augen schließen.

Zahlreiche Filmrollen

Der Schauspieler liebte es auf der Bühne zu stehen. Für viele war es ein großen Privileg, an seiner Seite zu stehen. Für Gillmayr galt er als väterlicher Freund, der immer ein offenes Ohr hatte. Der Schauspieler und Musiker hinterlässt seine Frau Brigitte und drei Söhne. Mit seiner Frau war er bereits seit 1989 verheiratet. Im laufe seiner Karriere verkörperte er zahlreiche Rollen in Filmen wie “Lieber Kurt”, “Dolmetscher”, “An seiner Seite” , “Kursk” und viele mehr. Besonders bekannt war er durch den Film “Toni Erdmann” in der er unter anderem die Hauptrolle ergatterte. Geboren wurde der beliebte Schauspieler am 6. August 1946 in Graz.

Tiefe Betroffenheit in Graz

Auch Landeshauptmann und Kulturreferent Christopher Drexler (ÖVP) sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) reagieren tief betroffen auf die Nachricht über das Ableben des großen steirischen Schauspielers: “Peter Simonischek war eine der ganz großen Persönlichkeiten des Kulturlandes Steiermark. Sein Format als Schauspieler sowohl in Filmen als auch auf Theaterbühnen hat national und international höchste Anerkennung erfahren. Trotz des großen Erfolges – als langjähriger und prägender „Jedermann” bei den Salzburger Festspielen oder mit dem eindrücklichen Film „Toni Erdmann” – hat er seine Bodenständigkeit, Nahbarkeit und sein herzliches, offenes Wesen immer bewahrt. Peter Simonischek ist darüber hinaus auch eines immer geblieben: Verwurzelt und stark verbunden mit seiner Heimat, der Steiermark.”