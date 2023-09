Wegen Konzert ARBÖ warnt vor Verkehrs­chaos rund um den Neuen Platz Klagenfurt - Das kommende Wochenende als eines ohne größere Staus und Verzögerungen einzustufen, wäre ein Fehler, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Grund dafür sind die zwei Konzerte des österreichischen Musikkabarett-Duos "Pizzera & Jaus" in Klagenfurt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) Noch ist es ruhig rund um den Neuen Platz, schon am Wochenende soll sich das aber ändern. © 5min.at

Mit ihrer neusten Tournee “Comedian Rhapsody” gastieren Otto Jaus und Paul Pizzera am kommenden Wochenende gleich zweimal am Neuen Platz in der Kärntner Landeshauptstadt – wir haben berichtet. Einheimische wissen, dass die Suche nach einem freien Parkplatz in der Klagenfurter Altstadt allgemein auch am Freitag und Samstagabend nicht gerade leicht ist. Daher sollten Besucher des Musikkabaretts so weit als möglich mit den Bussen der Klagenfurter Stadtwerke anreisen, raten die ARBÖ-Verkehrsexperten.