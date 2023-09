Tipps und Tricks Temperaturen steigen: Stadt ver­teilt Fächer gegen Hitze Graz - Die Temperaturen sind frühlingshaft mild und wir alle genießen die wärmenden Sonnenstrahlen. Der Sommer ist gefühlt noch weit weg – aber er wird kommen. Abhilfe schaffen da die Fächer der Stadt Graz. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) Foto mit Gesundheitsamtsleiterin Eva Winter. © Foto Fischer

Sie bringen rasche Abkühlung und dank der hilfreichen Tipps gegen die Hitze sorgen sie nachhaltig für Wohlbefinden. Hat eine Hitzewelle die Stadt fest im Griff, birgt das gesundheitliche Gefahren. „Wichtig ist, bereits jetzt zu reagieren und die Menschen zu sensibilisieren. Die Hitze ist nicht nur belastend, sondern kann auch gefährlich sein“, weiß Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Heiße Temperaturen und coole Lösungen

Mit neun Ratschlägen auf der Grazer Webseite wird daher darüber aufgeklärt, wie man besten mit anhaltend hohen Temperaturen umgeht. Um auf das richtige Verhalten bei Hitze aufmerksam zu machen, gibt es Fächer, auf denen diese Ratschläge auch aufgedruckt sind und so immer mit dabei sind. „Die Fächer machen das Warten an heißen Orten ein bisschen leichter, erinnern aber auch daran, was man noch tun kann“, so Krotzer. Besonders wichtig sei es, gerade auf ältere Menschen, die alleine Wohnen, nicht zu vergessen. Die Fächer gibt es auch kostenlos beim Rathausportier sowie im Büro von Stadtrat Krotzer. In deen kommenden Tagen werden die Fächer durchaus praktisch sein. Mit Temperaturen um die 26 Grad ist rund um Graz schon bald zu rechnen.

© Foto Fischer