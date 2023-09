Greenpeace-Marktcheck Schnittlauch, Petersilie & Co.: 80 Prozent der ge­testeten Kräuter mit Pestiziden be­lastet Kärnten - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat im Marktcheck das Sortiment die fünf gängigsten Küchenkräuter in Supermärkten, Baumärkten und Gartencentern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist erschreckend: "In den 20 Proben wurden Rückstände von 23 verschiedenen Spritzmitteln nachgewiesen." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Mitja Kobal / Greenpeace

Dazu wurden auch 20 verschiedene Küchenkräuter konventioneller und biologischer Landwirtschaft wurden im Zuge eines Marktchecks der Umweltschutzorganisation “Greenpeace” im Labor auf Pestizide untersucht. Zwar lagen alle Pestizid-Konzentrationen unter den jeweiligen Grenzwerten, jedoch sei die hohe Mehrfachbelastung dennoch alarmierend: “Auf mehr als 20 Prozent der Proben wurden Rückstände von fünf oder mehr Pestiziden gefunden”, stellt Greenpeace klar und fordert von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren und seine Blockadehaltung gegen die geplante EU-Verordnung aufzugeben.

Hofer und Interspar am besten abgeschnitten

“Es ist schockierend, dass sogar bienenschädliche Pflanzengifte auf Topfkräutern gefunden wurden. Denn blühende Kräuter ziehen Bienen, Hummeln und Co. an, die sie dann mit Spritzmitteln vergiften”, sagt Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. Auch die Gesamtbelastung durch die hohe Anzahl unterschiedlicher Pestizide stuft Greenpeace als sehr bedenklich ein. Um sicherzugehen, empfiehlt die Umweltschutzorganisation deshalb, zu Bio-Kräutern zu greifen. Beim Sortimentsvergleich von Schnittlauch, Petersilie, Minze, Basilikum, Rosmarin bzw. Thymian hätten im Lebensmittelhandel Hofer und Interspar am besten abgeschnitten. Während bei den Baumärkten Hornbach vorne liegt, schneidet bei den Gartencentern Starkl am besten ab.