Gäste aus Deutschland Hoher Besuch: Merkel feierte Geburts­tag in Graz Graz - Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde vor wenigen Stunden in der Grazer Innenstadt gesehen. Sie war jedoch nicht alleine.

Da staunten die Grazer nicht schlecht. Am vergangenen Pfingstwochenende wurde die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrmals in der Grazer Innenstadt gesichtet. Laut Medienberichten, befinde sich Merkel bereits seit Sonntagnachmittag in der steirischen Landeshauptstadt. Immer an ihrer Seite waren auch die Bodyguards.

Party in Graz

Mit dem früheren Wirtschafts- und Energieminister Martin Bartenstein soll sie seinen 70. Geburtstag gefeiert haben. sein rundes Wiegenfest hat er allerdings erst am kommenden Samstag, 3. Juni 2023. In der Seifenfabrik in Graz sollen die Feierlichkeiten stattgefunden haben. Zahlreiche prominente Gäste waren auch dabei. Darunter Ex-Vizekanzler Wilhelm Molterer, die frühere Außenministerin Ursula Plassnik sowie der der Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel.