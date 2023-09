Heuer gibt's was auf die Ohren "Mit'n Herzen dabei": Kirchtags­song soll Herzen höher schlagen lassen Villach - "Mit'n Herzen dabei" - Das ist der Titel jenes Liedes, welches Sängerin Julia Buchner speziell für den Villacher Kirchtag eingesungen hat. Der Kirchtagssong wurde am heutigen 30. Mai 2023 im Rahmen einer Pressekonferenz im CHS Villach erstmals vor Publikum präsentiert. Am 2. Juni wird er in allen Radiostationen Österreichs zu hören sein. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (340 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Alle warteten gespannt bis CHS-Direktorin Petra Mayer, Sängerin Julia Buchner, Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser, Kirchtags-Organisator Joe Presslinger und Sepp Adlmann von Adlmann Promotion am heutigen 30. Mai 2023 im CHS Villach vor die Presse traten. Erstmals wurde der Kirchtagssong “Mit’n Herzen dabei” vorgespielt, der speziell für Villachs liebste Brauchtumsveranstaltung kreiert wurde. Er wird am 2. Juni 2023 in allen Radiostationen Österreichs zu hören sein, und soll ein Vorgeschmack auf den Villacher Kirchtag werden. Auch eine CD soll es geben.

Hit wird auch am Kirchtag präsentiert

Für den Bühnenauftritt der jungen Sängerin, die unter anderem beim Schlager-Kirchtag auftreten wird, wurde seitens des CHS Villach ein eigenes Outfit geschneidert. Verantwortlich dafür zeigen sich die Modedesignerinnen der Schule, Carolin Berger und Christina Tripolt, ebenso wie Alexandra Zimmermann, die für den Schnitt und die Koordination zuständig war. “Wir haben uns vor dem ersten Treffen mit Julia viele Gedanken gemacht, was ihr gefallen könnte und wie wir sie perfekt in Szene setzen können, sodass sie sich wohlfühlt auf der Bühne”, erklären sie im Rahmen der Pressekonferenz. Wert wurde unter anderem auf Bewegungsfreiheit und Farbe gelegt. Aber auch die Wetterlage und die Lichtverhältnisse auf der Bühne spielten eine Rolle.

Dirndlkleid neu interpretiert

Beim Outfit wurde schließlich auf Tradition, aber auch Modernität gesetzt. “Da wir schon vorher registriert haben, dass Julia gerne Leder trägt, sahen wir das Outfit auch in diesem Material”, so die beiden Modedesignerinnen Berger und Tripolt. Sie haben die erste Idee in die Realität umgesetzt und verschiedene Entwürfe gezeichnet. Entstanden ist schließlich ein ärmelloses Dirndlkleid und ein Body aus Lochspitze, den Julia unter dem Kleid trägt. Auf das Schürzenteil wurden silberne Herzen im Siebdruck-Verfahren aufgedruckt, sowie glitzernde, silberne Herzen aus Foliendruck aufgeklebt. Gemeinsam mit den Schülern des dritten Jahrganges wurde der Entwurf in den Ateliers genäht. “Für sie war es eine einmalige Chance, mit einem aufstrebenden Bühnenstar zusammenzuarbeiten. Dabei konnten sie wirklich sehr viel lernen”, freut man sich.