Empfehlungen von Forschern Leistbares Wohnen und Co.: So soll das Gemeinde­wohl gestärkt werden Steiermark - Die Social Economy verfolgt soziale und ökologische Ziele und stellt dabei Solidarität und Gemeinwohl an die erste Stelle. Forscher und Interessensverbände haben nun eine öffentliche Konsultation zu einer Social-Economy-Deklaration gestartet, erstmals in Österreich. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter)

Die Deklaration enthält Handlungsempfehlungen für die Politik, um die Social Economy zu stärken. „Bis 19. Juni 2023 können interessierte Bürger und Fachleute Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen“, lädt Andreas Exner, Ökologe und Politikwissenschaftler an der Universität Graz, zur Beteiligung ein.

“Social Economy” als Lösung

Teuerung, Fachkräftemangel, Klimakrise – verschiedene aktuelle Entwicklungen bringen immer mehr Menschen in Bedrängnis. Zur Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme kann die Social Economy einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie umfasst Unternehmen, Genossenschaften, gemeinnützige Vereine und Stiftungen sowie Organisationen, die soziale oder ökologische Ziele verfolgen, demokratischen Grundsätzen verpflichtet sind und sich an Solidarität und Gemeinwohl statt an Gewinnmaximierung orientieren. „Wohnungsgenossenschaften bieten Preise, die rund ein Viertel unter jenen des freien Marktes liegen. In ländlichen Gebieten gewährleisten Genossenschaften die Nahversorgung mit regionalen Produkten. Energie-Gemeinschaften, die Photovoltaik-Anlagen betreiben, bringen die nachhaltige Transformation voran. Andere gemeinnützige Organisationen fördern Inklusion oder unterstützen das Gesundheitswesen“, nennt Exner Beispiele.

Handlungsempfehlungen für die Politik

Die Europäische Kommission hat unter dem Titel „Wirtschaft im Dienste der Menschen“ bereits im Dezember 2021 einen Aktionsplan zur Förderung und Stärkung der Social Economy vorgelegt. Dieser soll nun von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Um die österreichische Bundesregierung dabei zu unterstützen, haben Andreas Exner und sein Team gemeinsam mit weiteren universitären Forschungseinrichtungen sowie Interessensverbänden der Social Economy konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Zu diesen Empfehlungen gehört etwa, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vermehrt soziale Kriterien zu berücksichtigen, mehr Ausbildungsangebote speziell für Social-Economy-Unternehmen zu schaffen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern. Zudem müsse eine umfassende Datengrundlage geschaffen werden. „Aktuell gibt es hierzulande schätzungsweise rund 1500 Institutionen der Social Economy, die in Statistiken aber nicht abgebildet sind, weil verlässliche Daten fehlen. Somit sind ihre Leistungen für die Gesellschaft nicht sichtbar“, sagt Andreas Exner und hofft, dass sich das bald ändern wird. Denn auch die UNO hat die Bedeutung der Social Economy mittlerweile erkannt.