Für Eltern und Interessierte Wie viel "Computer­zeit" ist gesund? Grazer Event lüftet das Geheimnis Graz - Computerspiele und auch andere Spiele, bieten die Möglichkeit, als Familie Zeit miteinander zu verbringen. Bei der Veranstaltungsreihe "Familie digital" wir dabei geholfen, altersgerechte Spiele auszusuchen.

Computerspiele faszinieren und sind zu einem festen Bestandteil der Freizeitgestaltung vieler sehr junger und auch erwachsener Menschen geworden. Dies stellt Erziehungsberechtigte vor neue Herausforderungen.

Game over?

Unter anderem werden Fragen wie: Gibt es negative Auswirkungen? Gibt es auch förderliche Potenziale dieser Spiele? Wie können sinnvolle zeitliche und inhaltliche Begrenzungen aufgestellt werden?, den Vortrag schmücken. Diese und viele weitere Themen werden am Montag, 5. Juni 2023, in der Veranstaltung “Game over? Computerspiele als Herausforderung in der Erziehung”, behandelt. Vorgetragen wird von Markus Meschik. Er ist Sozialpädagoge, Fachstelle für digitale Spiele “Enter” in Graz.