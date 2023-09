Polizei ermittelt Vandalen besprühten Loko­motive mit Lackfarbe Villach - Mit grauem und schwarzen Lack haben bisher unbekannte Täter eine Lokomotive in Villach beschmiert. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (50 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Bisher unbekannte Täter besprühten zwischen dem 27. und dem 30. Mai 2023 eine Lokomotive mit grauem und schwarzen Lack. Diese war am ÖBB-Gelände in Villach abgestellt, heißt es seitens der Polizei. Durch den Vandalenakt entstand ein erheblicher Sachschaden. “Die genaue Höhe ist derzeit nicht bekannt”, so die Beamten.