Dienstagmorgen Feuerwehren bei LKW-Brand auf A10 im Einsatz A10 Tauernautobahn - Kurz vor 5 Uhr morgens mussten die Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, Seeboden und St. Peter zu einem LKW-Brand auf die A10 Tauernautobahn ausrücken. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © FF St. Peter - Spittal

Bei einem Autotransport-LKW ist es am Dienstagmorgen, dem 30. Mai 2023, auf Höhe Spittal-Ost zu einem technischen Defekt gekommen. “Daraus resultierend überhitzten die Bremsen und es kam zu einem Schmorbrand mit Rauchentwicklung”, erklärten die Florianis, welche sofort zum Einsatz ausrückten. Unter Atemschutz wurde in der Folge ein erster Löschangriff vorgenommen. “Dieser zeigte rasch Wirkung und verhinderte so eine größere Brandausbreitung”, so die Einsatzkräfte. Die Hitzestellen wurden daraufhin gezielt mit Wärmebildkamera lokalisiert und abgelöscht.

LKW-Lenker mit Rettung abtransportiert

Doch während der Löscharbeiten veränderte sich plötzlich der Gesundheitszustand des LKW-Lenkers. Der Rettungsdienst wurde deshalb zur medizinischen Betreuung nachgefordert. In der Zwischenzeit wurde die Einsatzstelle an die Polizei und ASFINAG übergeben und die Feuerwehren konnten wieder einrücken.