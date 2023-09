Auf mittlerer Führungsebene Reichlich Verstärkung: 72 Polizisten stehen vor neuen Heraus­forderungen Bad Gleichenberg - Insgesamt 72 Polizisten schlossen ihre Ausbildung zu „dienstführenden Beamten“ (E2a) erfolgreich ab. Sie verstärken ab 1. Juni 2023 die mittlere Führungsebene der Polizei in der Steiermark. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © LPD/Hellinger

Mit Jänner 2023 begannen 23 Frauen und 49 Männer für die Landespolizeidirektion Steiermark im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Graz ihre sechsmonatige Grundausbildung zum dienstführenden Beamten. Diese Ausbildung baut auf dem bereits vorhandenen polizeilichen Wissen auf und soll die Polizisten auf ihre zukünftige Tätigkeit in der mittleren Führungsebene vorbereiten. Dabei liegen insbesondere Schwerpunkte in den Bereichen Recht, Einsatz und Führungskompetenz im Fokus der modularen Laufbahnausbildung. „Dienstführende Beamte“ werden beispielsweise als Kommandanten oder qualifizierte Sachbearbeiter in Polizeiinspektionen, als Vortragende in der Polizeiausbildung oder als Fachbereichsleiter in Kommandostrukturen eingesetzt.

Feierliche Dekretverleihung

Im Rahmen eines Festaktes in Bad Gleichenberg überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Huber den Absolventinnen und Absolventen die Dekrete nach erfolgreich abgelegter Dienstprüfung. Umrahmt wurde der Festakt von der Polizeimusik Steiermark. In seiner Festrede betonte Landeshauptmann Drexler (ÖVP), dass die Grundlage einer gut funktionierenden Exekutive Polizisten seien, die bestens ausgebildet für die jeweiligen Herausforderungen der Zeit die richtige Antwort parat hätten. Auch der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Huber betonte die Bedeutung der angehenden Dienstführenden: „Sie haben nun eine hochwertige und sehr umfassende Ausbildung im Bildungszentrum Graz absolviert. Jetzt geht es darum, das Erlernte in der Praxis umzusetzen.“ Stellvertretend für alle Absolventen bedankte sich ein Kurssprecher in seiner Ansprache beim Lehrpersonal des Bildungszentrums Graz unter Oberst Rupert Gruber und den externen Vortragenden für die umfassende Ausbildung.