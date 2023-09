Dienstagmorgen

Betrunken und ohne Führer­schein: Italiener (30) ver­ursachte Auffahr­unfall auf A2

Techelsberg am Wörthersee - In betrunkenem Zustand fuhr ein 30-jähriger Italiener am Dienstag einem 76-jährigen Autofahrer aus Villach auf der A2 Südautobahn auf.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (104 Wörter)