Bodensdorf - Die Beamten der Polizeiinspektion Bodensdorf ermitteln derzeit im Fall eines aufgebrochenen Baustellencontainers. Diverse Werkzeuge wurden daraus gestohlen.

SYMBOLFOTO - police car on streets of Austria, law enforcement officers guarding order on vehicles, patrolling, sending law enforcement officers to incident , investigating crimes, Seefeld, Austria - July 2022