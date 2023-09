Die Arbeiterkammer berichtet Teure Nachhilfe: So viel geben Kärntner Eltern für ihre Kinder aus Kärnten - Die Ergebnisse einer von der Arbeiterkammer (AK) in Auftrag gegebenen Studie zeigen: In Kärnten haben Eltern insgesamt etwa 5,6 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben - das macht immerhin 710 Euro pro Schüler. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (339 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / 16770747

Jedes achte Schulkind nahm im Schuljahr 2022/2023 und Sommer 2022 eine bezahlte Nachhilfe oder Lernhilfe in Anspruch. Dieser Anteil ist im Vergleich zu 2020 zwar gesunken, der Bedarf an Nachhilfe bleibt jedoch: “Bei der bezahlten wie auch unbezahlten Nachhilfe in Kärnten gibt es einen hochgerechneten Gesamtbedarf für rund 17.000 Schüler”, erklärt Peter Reichmann, Leiter der Bildungsabteilung in der AK Kärnten. Die durchschnittlichen Kosten belaufen sich pro Schüler in Kärnten auf rund 710 Euro. 2020 wurden noch 480 Euro ausgegeben.

5,6 Millionen Euro Gesamtausgaben

Knapp die Hälfte der befragten Eltern (49 Prozent) ist durch die bezahlte Nachhilfe finanziell spürbar bis sehr stark belastet. Die Gesamtausgaben für Nach- und Lernhilfestunden für Eltern in Kärnten belaufen sich auf rund 5,6 Millionen Euro. “Schule produziert einen Nachhilfemarkt, in den Eltern mit den nötigen finanziellen Mitteln investieren können”, sagt AK-Präsident Günther Goach und spricht sich für den Ausbau von kostenloser Nachhilfe an Schulen aus, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen.

29 Prozent der Schüler nutzen Förderunterricht

Etwa 8.000 Schüler haben in Kärnten eine bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen. Die Eltern von weiteren rund 11.000 Schülern hätten gerne bezahlte Nachhilfe erhalten, jedoch war diese häufig zu teuer oder es konnte kein passendes Angebot gefunden werden. Bezahlte Nachhilfe wird zu ähnlichen Teilen von Studierenden, Lehrkräften oder von Nachhilfeinstituten durchgeführt. In Kärnten konnten darüber hinaus 3.000 Schüler kostenlose schulische Lernhilfeangebote nutzen, die vor allem in der Nachmittagsbetreuung angeboten werden. Zusätzlich nutzen 29 Prozent der Schüler in Kärnten an ihrer Schule einen Förderunterricht.

Mathe, Deutsch und Fremdsprachen besonders gefragt

Nachhilfe wurde insbesondere in Mathematik, in Deutsch und in Fremdsprachen in Anspruch genommen. Als Hauptgründe für Nachhilfe wurden die Verbesserung von Noten und die Vermeidung von negativen Noten angegeben. Mit dem AK-Lerncoaching der Arbeiterkammer Kärnten steht für Schüler ein weiteres kostenloses Nachhilfeangebote in Kärnten bereit und hilft Schülern, Versäumtes nachzuholen und zugleich Eltern finanziell zu entlasten. Mehr Infos dazu gibt es hier.