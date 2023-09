Anbindung zur Kärntner Straße Um 250.000 Euro: Neuer Geh- und Radweg am Tschino­witscher Weg Villach - Am Tschinowitscher Weg wurde in den vergangenen Wochen im Bereich der HTL Villach ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Damit erfolgte nun die Anbindung zum Radweg an der Auffahrtsrampe Richtung Kärntner Straße. Gekostet hat das Ganze rund 250.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Stadt Villach / Andreas Jandl

Gute Nachrichten für Radfahrer. Im Zuge der Radweg-Offensive wurde am Tschinowitscher Weg im Bereich der HTL Villach der bisherige Gehweg in den vergangenen Wochen zu einem Geh- und Radweg umgebaut – mit einer Breite von 3,5 bis 4 Metern und einer Gesamtlänge von 280 Metern. Mit der Fertigstellung erfolgte nun die Anbindung zum Radweg an der Auffahrtsrampe Richtung Kärntner Straße B83. “So konnte eine weitere wichtige Verbesserung im Villacher Radwegenetz geschaffen werden”, weiß Stadtrat Harald Sobe.

Bald lückenfreie Radroute zum Faaker See

Weiters wurde so eine Aufwertung für mehr als tausend Schüler erreicht. Auch ein Blindenleitsystem wurde errichtet und schließt nun an jenes der HTL an. Für den neuen Geh- und Radweg sicherte sich die Stadt Villach von der Bundesimmobiliengesellschaft ein Nutzungsrecht für rund 500 Quadratmeter, um den neuen Rad- und Gehweg, wie geplant, umsetzen zu können. Im Rahmen des Baus eines Kreisverkehrs in der Italiener Straße ab Sommer erfolgt ein weiterer Lückenschluss im Radwegenetz. So soll die lückenfreie Radroute zwischen Völkendorf und dem Faaker See Realität werden.