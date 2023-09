Anstieg bei Unfällen Über 6.000 Delikte zu Pfingsten: Polizei zieht den­noch positive Bilanz Steiermark - Ein Anstieg bei den Verkehrsunfällen und den dabei verletzten Personen war über das Pfingstwochenende 2023 zu verzeichnen. Erfreulicherweise sind einige Anzeigen im Straßenverkehr im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI/Pachauer

Wie im Vorjahr war über das Pfingstwochenende in der Steiermark ein Todesopfer zu beklagen. Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz. Er war Freitagnachmittag, 26. Mai 2023, in Ludersdorf nach einem Überholvorgang mehrerer Pkw mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.

Rückgang bei Geschwindigkeits- und Alkoholanzeigen

Am vergangenen Pfingstwochenende ereigneten sich in der Steiermark insgesamt 82 Verkehrsunfälle (+3) mit insgesamt 94 Verletzten (+11). Im Rahmen der verstärkten Verkehrsüberwachung stellten Polizisten in der Steiermark insgesamt 5.934 Geschwindigkeitsübertretungen fest. Das sind jedoch knapp 2.000 weniger als im Vorjahr. Weiters wurden 66 Fahrzeuglenker wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt (-22), in 36 Fällen kam es sogar zu Führerscheinabnahmen (-17). Sechs Mal kam es zu Anzeigen wegen Drogen im Straßenverkehr (+1).

Wartezeiten im Grenzbereich

Am Pfingstmontag führte ein starker Urlauber-Rückreiseverkehr aus dem Süden an der Grenze zu Slowenien zu Wartezeiten. Die Wartezeiten konnten aber durch Öffnung mehrerer Abfertigungsspuren am Autobahngrenzübergang in Spielfeld in Grenzen gehalten werden. Dabei führte die Fremdenpolizei Grenzkontrollen im Sinne der erst kürzlich verlängerten Verordnung des Bundeministers für Inneres durch. Mit derartigen Kontrollen und Wartezeiten ist somit auch über die Sommermonate hinweg bzw. über das schon bald bevorstehende Fronleichnam-Wochenende zu rechnen.