Stadt fordert einheitliche Lösung Deshalb kann vielen Villacher Mietern Anstieg der Mieten "egal" sein Villach - Im Juli steht für Österreichs Kategoriemieten erneut ein Anstieg an - um etwa 5,5 Prozent. Bei Villachs gemeindeeigenen Wohnungen wird dies jedoch nicht der Fall sein, weil die im Gemeinderat beschlossene Mietpreisbremse greift. Man fordert von der Bundesregierung nun allerdings eine einheitliche Lösung. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © 5min.at

Mit 1. Juni steigen die “Kategoriemieten” in Österreich erneut an. Grund ist die konstant hohe Inflation, die eine weitere Erhöhung um voraussichtlich 5,5 Prozent zulässt – wir haben berichtet. Dies wäre dann bereits die vierte Steigerung in nur 15 Monaten, womit man in Summe auf mehr als 20 Prozent kommt. Auf die 3.000 Mieter von Villachs gemeindeeigenen Wohnungen kommt diese Erhöhung hingegen nicht zu. Denn der Gemeinderat hat, wie berichtet, einstimmig eine Mietpreisbremse beschlossen. Sowohl heuer als auch 2024 werden die Mieten um maximal 2,5 Prozent erhöht.

“Wesentlicher Beitrag” gegen Teuerungen

“Dies ist ein wesentlicher Beitrag, um nicht weiter an der Teuerungsschraube zu drehen”, sagt Bürgermeister Günther Albel. “Österreich hat die höchste Inflation im EU-Raum. Die Bundesregierung zeigt leider keinerlei Bestrebungen, wirkungsvolle Maßnahmen zu setzen, um diese dramatische Entwicklung zu stoppen.” Daher fordert Albel einmal mehr von der Bundesregierung die Einführung einer Mietpreisebremse, die alle Verträge umfasst. Es sei ihm absolut unverständlich, warum die Bundesregierung sich beharrlich weigere, diesen Schritt zu setzen.

“Politik gegen und nicht für die Menschen”

“Für die Wirtschaft hat es während der Pandemie milliardenschwere Hilfspakete gegeben, viele davon zurecht. Für die einfachen Bürger zeigt die Regierung nun hingegen keinerlei Empathie”, so die Kritik von Albel. “So macht man Politik gegen und nicht für die Menschen.” Sollte die Regierung Zweifel an der rechtlichen Machbarkeit einer Mietpreisbremse haben, stelle der Städtebund Kärnten gerne das von ihm ausgearbeitete Modell zur Verfügung. Es wird in Villach und weiteren Städten bereits angewendet.