Am Flughafen Wegen Mordes gesucht: Verdächtiger nach 18 Jahren festgenommen Steiermark/Deutschland - Vor wenigen Tagen wurde ein gesuchter, mutmaßlicher Mörder an einem Flughafen in Deutschland festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, 2005 einen anderen Mann in Graz mit einem Messer ermordet zu haben. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI/Gerd Pachauer

2005 kam es in Graz zu einem grausamen Mord. Ein Mann soll einen anderen Mann mit einem Halsstich getötet haben. Am Flughafen in Dortmund wurde der heute 52-Jährige festgenommen.

Fingerabdruck wurde zum Verhängnis

Seit 28 Jahren befindet sich der Mann bereits auf der Flucht. Der Mann landete am Freitagabend mit mit einem Flug aus dem georgischen Kutaissi, heißt es von Seiten der Behörde am heutigen Dienstag, 30. Mai 2023. Ein Fingerabdruck bestätigte die Identität des Gesuchten. Zuvor gab er laut Medienberichten nervös an, Probleme mit seinem Pass zu haben. So fanden die Behörden heraus, dass nach dem Staatsbürger aus Georgien per internationalem Haftbefehl gefahndet wurde. Der Mann wurde festgenommen und einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.