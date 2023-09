Zum Weltmilchtag Milchbauern unter Druck: "Hohe Qualität zum kleinen Preis nicht ewig möglich" Steiermark - Milchwirtschaft bleibt herausfordernde Sparte in der Landwirtschaft. Kammerpräsident Franz Titschenbacher mahnt Fairness in der Wertschöpfungskette ein und verlangt für die Milchbauern einen dauerhaft größeren Anteil – Eigenmarken haben toxische Wirkung für Milchbauern und letztlich auch für die Verbraucher. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) Milchwirtschaft bleibt herausfordernde Sparte. Im Bild Bernhard Zechner, Jakob Karner, Präsident Franz Titschenbacher, Gertrude Freudenberger und Peter Neuper. © LK Steiermark/Danner

Nach einer Verschnaufpause im vergangenen Jahr sind die Sorgenfalten der heimischen Milchbauern wieder sehr groß. Die Ursachen: Seit Jahresbeginn sinken die Erzeugermilchpreise von Monat zu Monat rasant. Gleichzeitig bleiben die Kosten, die die Milchbauern für Energie, Futter und Technik zu bestreiten haben, so hoch wie nie zuvor. Weiters verändert sich das Einkaufsverhalten des Handels und der Bevölkerung stark in Richtung preisgünstigere Eigenmarken.

Mehr Fairness gefordert

„Die Milchbauern brauchen Fairness in der Lebensmittelkette und einen dauerhaft größeren, kostengerechten Wertschöpfungsanteil, um die Herstellung des wertvollen Lebensmittels Milch abzusichern. Nur mit Rindern kann unsere einzigartige und für den Tourismus so attraktive Landschaft gepflegt werden“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher und fordert das „System der Preisbildung genau zu durchleuchten und aufbauend darauf Schritte zu setzen.“ Zuletzt ist der Anteil wieder deutlich gesunken, den die Bauern am Endverbraucherpreis erhalten. Von einem Liter Milch im Geschäft kommt in der Landwirtschaft mit 32,3 Prozent nicht einmal ein Drittel an. Das ist für den hohen Arbeitseinsatz eindeutig zu wenig. „Die Milchviehhaltung zählt zu den arbeitsintensivsten und produktionstechnisch besonders fordernden Sparten, die 365 Tage im Jahr den Einsatz der Bauern beansprucht“, rechnet Titschenbacher vor.

Andrea und Bernhard Luckner, Bauernfamilie aus Krautbath an der Mur: „Eigenmarken sind ein Riesenproblem: sie ruinieren den Preis und mindern den Wert unserer Arbeit stark."

Das sagen die Molkerei-Chefs

Hohe Standards zum Billigstpreis schließen sich aus. Bernhard Zechner, Vorstand Steirermilch und Aufsichtsrat der Berglandmilch: „Die Berglandmilch verarbeitet als bäuerliche Genossenschaft in diesem Spannungsfeld die von den Bauern in hoher Qualität mit hohen Tierwohl-Standards erzeugte Milch zu unseren Markenprodukten. Daher hoffen wir auch, dass unsere Konsumenten dies bei ihrer Entscheidung vor dem Milchregal im Supermarkt bedenken.“ Jakob Karner, Obmann Obersteirische Molkerei meint: „Die Obersteirische Molkerei steht zu 100 Prozent im Eigentum der obersteirischen Bauern. Unsere Milch entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen und wird mit hohen Tierwohlstandards produziert.” Daher sei es schwierig den Produzenten zu erklären, dass die Milchpreise rückläufig sind. Sollte diese derzeitige Entwicklung länger andauern, würde das viele Betriebe dazu zwingen, mit der Milchproduktion aufhören zu müssen.