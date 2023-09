Marcel Wernisch Landwirtschafts­kammer bekommt neues Ersatzmitglied im Vorstand Kärnten - Kammerrat Marcel Wernisch, Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft, wurde Vorstandsersatzmitglied der Kärntner Landwirtschaftskammer angelobt. Er soll Hermann Schluder ersetzen und folgt damit Herwig Drießler nach. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) V. l. n. r.: Landeshauptmann Peter Kaiser, Marcel Emanuel Wernisch Vizepräsidentin Astrid Brunner. © LPD Kärnten / Stein

Landeshauptmann Peter Kaiser hat am Dienstag, den 30. Mai, ein neues Vorstandsersatzmitglied der Landwirtschaftskammer angelobt. Mit Marcel Wernisch folg der Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft auf Herwig Drießler, der aus der Vollversammlung ausgeschieden ist. Er soll Hermann Schluder nun ersetzen. Wernisch ist zusätzlich beruflich als Fachlehrer an der LFS Litzlhof tätig. Kaiser wünschte ihm bei der Angelobung “eine gute Hand für die Arbeit in der Landwirtschaftskammer”. Die Landwirtschaft hätte aktuell mit vielfältigen Problemen zu kämpfen – Stichwort Klimawandel.