Neue Ausstellung „Jetzt im Recht": Museum weist Wege zur Gleich­behandlung Graz - Die neue Ausstellung "Jetzt im Recht" im Volkskundemuseum vermittelt, wie Gleichbehandlung im Alltag erkämpft wird. Ein umfangreiches Rahmenprogramm zur Ausstellung – Rundgänge, Workshops und Vorträge – sensibilisiert praxisnah das Thema. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) Die neue Ausstellung ist von 1. Juni 2023 bis 10. März 2024 im Volkskundemuseum zu sehen. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Der Grundsatz „Alle Menschen sind gleich“ ist auch in der Steiermark noch keine Realität für alle Menschen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft begleitet seit mehr als 30 Jahren Menschen mit Diskriminierungserfahrungen auf ihrem Weg zum Recht. In der Ausstellung erklären Comicstrips lebensnah und greifbar diese bewegten Fallgeschichten. Die Ausstellung, die erstmalig 2021/22 im Volkskundemuseum Wien zu sehen war, zeigt Akten und Dokumente unterschiedlicher repräsentativer Fälle, sowie ausgewählte Interviewausschnitte mit Betroffenen und Anwälten.

Für mehr Sichtbarkeit

Sie bietet Informationen über einen möglichen Beratungsverlauf in der Gleichbehandlungsanwaltschaft, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss einer rechtlichen Intervention. Die Intention, Fälle in Form von Comics, die von Büke Schwarz gezeichnet wurden, darzustellen, soll diskriminierende Situationen und rechtliche Möglichkeiten nachvollziehbarer machen und dem Publikum zugleich den Bezug zu eigenen Erfahrungswelten und Perspektiven erleichtern. „Ungleichbehandlung und deren Lösung, rechtliche Möglichkeiten für Betroffene und Bewusstseinsarbeit sind wichtige Arbeitsfelder der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Als Museum können wir die Sichtbarkeit dieser Themen und den gesellschaftlichen Diskurs mitbetreiben und betonen“, so Claudia Unger, Leiterin des Volkskundemuseums am Paulustor.

Führungen, Workshops und vieles mehr

„Ziel der Ausstellung ist es, ein Verständnis für die Lebenswelt der Personen zu vermitteln, die Diskriminierung erfahren. Die Inhalte der Schau sind für jeden Menschen relevant und sollen auf die vielfältigen Ungerechtigkeiten und Fehler in der gegenseitigen Wahrnehmung und Behandlung aufmerksam machen“, so Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft zur Ausstellung. Zur Ausstellung wird ein reichhaltiges Vermittlungsprogramm angeboten. Dieses reicht von wöchentlichen Führungen bis zu Rundgängen für spezielle Zielgruppen, wie etwa Pädagogen. Wer sich praxisnah und unter Anleitung von Experten weiter vertiefen möchte, hat außerdem die Möglichkeit, Workshops und Vorträge zu besuchen.