Sie wurde schwer verletzt Freund wird von lautem Knall geweckt: Frau (46) stürzt im Schlaf von Galerie Velden - In der Nacht auf heute ist eine 46-jährige Frau im Schlaf von einer Galerie in einem Veldener Wohnhaus mehr als zwei Meter zu Boden gefallen. Sie wurde schwer verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In der Nacht auf heute, gegen halb fünf, wurde ein 52-jähriger Mann in Velden von einem lauten Knall geweckt. Als er nachschauen wollte, was passiert ist, merkte er, dass seine Freundin, eine 46-jährige Mexikanerin auf dem Wohnzimmerboden lag. Wie die Polizei berichtet, ist sie im Schlaf von der dortigen Galerie, wo sie schliefen, gefallen. Der 52-Jährige, der ihr Freund ist, und der 55-jährige Hausbesitzer, der ebenfalls von dem lauten Knall geweckt wurde, leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die 46-jährige Frau wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht.