Ab Mitte 2024 soll gebaut werden 170 Millionen Euro: Neue Klagen­furter Justiz­anstalt wird teurer als geplant Klagenfurt - Die neue Klagenfurter Justizanstalt soll nun ab Mitte 2024 gebaut werden und statt 100 Millionen 170 Millionen Euro kosten. Das haben heute bei der Amtseinführung des neuen Leiters der Justizanstalt, Josef Gramm, alle Anwesenden bestätigt - darunter auch Justizministerin Alma Zadić. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (351 Wörter) © Zinterl Architekten

Nachdem er bereits seit 1. Jänner Leiter der Justizanstalt Klagenfurt ist, wurde Oberst Josef Gramm heute offiziell eingeführt in sein Amt. Auch die Justizministerin Alma Zadić war vor Ort. Gleichzeitig wurde Gramms Vorgänger, Brigadier Peter Bevc, nach 16 Jahren als Leiter der Klagenfurter Justizanstalt in die Pension verabschiedet. Das bestimmende Thema war allerdings der Neubau der Justizanstalt, der ab Mitte 2024 starten soll. Zadić sei es jedenfalls ein Anliegen, “dass die neue Justizanstalt so rasch wie möglich steht”.

V. l. n. r.: Gaby Schaunig, Brigardier Peter Bevc, Oberst Josef Gramm und Bundesministerin Alma Zadic. © LPD Kärnten / Just

Es geht um “ein bisschen mehr an Würde”

War vor einigen Jahren bei der Ankündigung noch die Rede von 100 Millionen, so soll die neue Justizanstalt nun 170 Millionen Euro kosten. Diese soll mehr Sicherheit, bessere Bedingungen für die Mitarbeiter sowie mehr Möglichkeiten für die Resozialisierung bringen. Die alte Justizanstalt wurde von Bevc im Rahmen der Feierlichkeiten als “desolates Gebäude” bezeichnet. Daher Versprach Zadić auch, dass die neue Anstalt auf jeden Fall gebaut werde. Dieset werde übrigens kein “Luxushäfen”, wie Gramm versichert. Es gehe um die Grundbedürfnisse der Insassen, um “ein bisschen mehr an Selbstbestimmung und Würde”.

Wer ist Josef Gramm? Josef Gramm ist gebürtiger Niederösterreicher und seit 1988 in der Justiz tätig. Er kam 2009 als stellvertretender Anstaltsleiter nach Klagenfurt. Bereits im Vorjahr hat er die interimistische Leitung übernommen. Zuvor war er jahrelang in Führungsfunktionen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Team Kärnten: “Es muss auch günstiger gehen”

Auf absolutes Unverständnis stoßen bei Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Pläne für die neue Justizanstalt in Klagenfurt: “Inzwischen sollen bereits 170 Millionen Euro für diesen Nobel-Knast aufgewendet werden, was eine exorbitante Kostensteigerung darstellt. 2020 war noch von 100 Millionen Euro Gesamtkosten die Rede.” Köfer bezeichnet die Notwendigkeit einer Justizanstalt als gegeben, nicht aber in dieser Überdimension: “Es muss im Sinne der Steuerzahler auch günstiger gehen.”

FPÖ: “Trägheit kommt Steuerzahler teuer zu stehen”

Nach fast 3 Jahren Planungszeit seien grundlegende Fragen rund um den Neubau der Justizanstalt Klagenfurt noch immer nicht geklärt, kritisiert die FPÖ. “Diese Trägheit kommt den Steuerzahler aber leider teuer zu stehen”, meint der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer. Der Neubau sei notwendig, das Ausmaß des Projekts seiner Meinung nach jedoch “überzogen”. Diese Gelder müssten vielmehr der Bevölkerung zugute kommen, die sich das Leben kaum mehr leisten könne. Auch die Verzögerung kritisiert er stark.