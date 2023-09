Sie werden immer dreister Betrüger drängte St. Veiterin (35) zur Zahlung von mehreren tausend Euro St. Veit an der Glan - Eine 35-jährige St. Veiterin wurde Opfer von einem Internet-Betrüger. Dieser meinte, sie hätte bei einem Online-Gewinnspiel gewonnen und drängte sie zur Zahlung von mehreren tausend Euro. Der Großteil des Geldes konnte allerdings scheinbar storniert werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am 29. Mai eine 35-jährige Frau aus St. Veit an der Glan über ein offenbar gehacktes Profil eines Social-Media-Accounts kontaktiert, wie die Polizei berichtet. Dort hat er dann vorgetäuscht, die Frau hätte bei einem Online-Gewinnspiel gewonnen. In weiterer Folge drängte er das Opfer dazu, ihre Bankzugangsdaten bekanntzugeben, wobei das Opfer Transaktionen zur Gewinnauszahlung bestätigen musste. Mehrere tausend Euro wurden dabei an unbekannte Konten überwiesen. Glücklicherweise konnte bis auf einige hundert Euro jedoch wohl alles storniert werden.