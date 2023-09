Bis zu 23 Grad Wind und Regen: Langsam verschwindet die Sonne am steirischen Himmel Steiermark - Viel Regen und mäßiger Wind ist am Mittwoch in der Steiermark zu erwarten. Sie Sonne lässt sich nur selten blicken. Es wird warm mit Temperaturen bis zu 23 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © Elisa Auer

Die Wetterexperten erwähnen: Am Mittwoch ziehen von Südosten her teils dichtere Wolken durch, die Sonne zeigt sich in Summe etwas seltener als den Vortagen. Dabei ist es zwar meist trocken, der eine oder andere Regenschauer kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden. Zunächst soll es vorwiegend ganz im Süden regen, später bei reichlich Quellbewölkung ziehen die Schauer über das westliche Bergland der Obersteiermark. Der Wind weht oft mäßig aus östlichen Richtungen. In der Früh liegt die Temperatur zwischen 7 und 13 Grad. Am Nachmittag sind zwischen 18 und 23 Grad zu erwarten.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.