Bis 21. Juni wird saniert 165.000 Euro für "zeit­gemäße" Straßen im Zollfeld und beim Magdalensberg Zollfeld / Magdalensberg - In St. Michael am Zollfeld wird seit heute die Landesstraße saniert. Die Kosten belaufen sich auf 165.000 Euro, die im Zuge der Straßenbauoffensive von Landeshauptmannstellvertreter Gruber investiert werden. Auch einige Meter der Magdalensberg Straße werden im Zuge dessen saniert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

Starke Einzel- und Netzrisse, Schlaglöcher sowie Spurrinnen, die mehrere Zentimeter tief sind: Ein über 500 Meter langes Stück der L71 Zollfeld Straße in St. Michael am Zollfeld sowie 20 Meter der L85 Magdalensberg Straße benötigen eine Sanierung. Die Arbeiten haben auch bereits begonnen. In den nächsten Wochen wird die Fahrbahn in dem Bereich zur Gänze abgefräst und Schicht für Schicht neu asphaltiert.

Fertigstellung für 21. Juni geplant

“Gerade in ländlichen Regionen ist es wichtig, für eine sichere und zeitgemäße Infrastruktur zu sorgen, daher investieren wir 165.000 Euro in die Instandsetzung dieses Abschnittes”, so Straßenbaureferent Martin Gruber. Die Fertigstellung ist für 21. Juni geplant, bis dahin müssen Autofahrer mit einer Geschwindigkeitsreduktion aufgrund der Fahrbahnverengung rechnen. Bei den Fräsarbeiten an der Hauptfahrbahn wird der Verkehr händisch geregelt. Beim Asphaltieren wird die Straße halbseitig gesperrt.