Wetterprognose

Viele Wolken und wenig Sonne: Der Mittwoch wird etwas kühler

Kärnten - Am Mittwoch erwarten uns bereits am Vormittag erste Wolken. Auch der Regen macht sich am Nachmittag langsam breit. Es kühlt wieder etwas ab.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (91 Wörter)