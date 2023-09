Nach umfangreichen Ermittlungen Knapp 100 Euro gestohlen: Polizisten finden Zeitungs­kassendieb Bezirk Völkermarkt - Etwa 100 Euro soll ein 21-jähriger Mann im Bezirk Völkermarkt aus zwei Zeitungskassen am 18. Mai gestohlen haben, den die Polizei nun gefunden und angezeigt hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Umfangreiche Ermittlungen haben die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeinersee zu einem 21-jährigen Mann geführt. Dieser soll am 18. Mai zwei Zeitungskassen von Zeitungsständern aufgebrochen haben, wie die Polizei nun berichtet. Aus diesen soll er daraufhin knapp 100 Euro an Bargeld gestohlen haben. “Der 21-Jährige wird nun auf freiem Fuß angezeigt”, so die Polizei.