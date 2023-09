Am Millstätter See

Schreck­sekunden am Millstätter See: 12-Jähriger ging plötzlich unter

Millstätter See - Am Millstätter See, im Bereich des Campingplatzes Döbriach, waren heute zwei junge Brüder (14 und zwölf Jahre alt) schwimmen, als der Jüngere der beiden plötzlich unterging. Er musste schließlich vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (132 Wörter)