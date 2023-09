Start ist am 16. Juni

Toll: Villacher Wasser­show "Draupuls" findet auch 2023 statt

Villach - Die beliebte und weit über Villach hinaus bekannte Wassershow an der Drau, "Draupuls", wird auch 2023 wieder in Verlängerung gehen. Bereits am 16. Juni startet die erste Show, danach findet sie wie gehabt mittwochs und freitags statt.