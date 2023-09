Heute Abend Auto brannte auf A2 lichterloh A2 Süd Autobahn - Auf der A2 Süd Autobahn stand heute Abend am Packsattel ein Auto lichterloh in Flammen, wie auf einem Video in sozialen Netzwerken gut zu sehen ist. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © klagenfurt_elite

Von Klagenfurt in Fahrtrichtung Graz ist heute Abend am Packsattel auf der A2 Süd Autobahn ein Auto zwischen dem Übelskogeltunnel und dem Großliedtunnel in Vollbrand gestanden, wie der ÖAMTC schreibt. Auch die Instagram-Seite “klagenfurt_elite” hat Videos und Fotos zugeschickt bekommen, in welchen die dramatischen Szenen deutlich zu sehen sind. Aktuell ist noch nicht klar, ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde. Auch ist unklar, was genau das Feuer ausgelöst haben könnte.

Update 22 Uhr

Wie die Polizei nun berichtet, war ein 34-jähriger Villacher gegen 19.10 Uhr auf der A2 in Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Preitenegg hat er bemerkt, dass sein Auto an Leistung verlor. Plötzlich bemerkte er, dass Rauch aus der Motorhaube drang, wenig später schlugen Flammen aus der Fahrzeugfront. Der 34-Jährige verließ umgehend das Fahrzeug. Mehrere Fahrzeuglenker versuchten, mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, was erfolglos blieb. Gegen 19.15 wurden beide Richtungsfahrbahnen gesperrt, um 19.40 konnte die Sperre teilweise wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.