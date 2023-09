Zwischen gestern und heute

Tödliches Unglück: Landwirt (53) fiel in Jauchegrube und starb

Sankt Kathrein am Hauenstein - Ein 53-jähriger Landwirt stürzte zwischen gestern und heute in Sankt Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) in eine Jauchengrube und verstarb.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (108 Wörter)