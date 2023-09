Aktuell in Welzenegg Werkstätte in Vollbrand: Hohe Rauchsäulen weithin zu sehen Klagenfurt - Vor etwa 15 Minuten haben die Sirenen in Klagenfurt geheult. In Welzenegg steht aktuell eine Werkstätte in Vollbrand. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) © klagenfurt_elite

Gegen 20.45 Uhr haben die Sirenen in Klagenfurt geheult, da aktuell im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg eine Werkstätte in Vollbrand steht, wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber 5 Minuten berichtet. Noch ist nicht klar, was den Brand ausgelöst hat und ob Personen zu Schaden gekommen sind. Die Einsatzkräfte sind jedenfalls vor Ort.

Update 21.20 Uhr

Wie Wolfgang Germ, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, gegenüber 5 Minuten berichtet, sei der Brand recht rasch unter Kontrolle gewesen. “Es hat spektakulärer ausgeschaut, als es dann am Ende war. Wir haben einen Innen- und Außenangriff durchgeführt”, so Germ. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Peter, während die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache in Bereitschaft war. Genaueres wird nun von der Polizei geklärt. Auch erfolgt der Werkstättenbetrieb ganz normal weiter, da hier kein Schaden entstanden ist.